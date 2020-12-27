Сдерживайте эмоции и избегайте скоропалительных решений: гороскоп на 27 декабря
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака.
ОВЕН
Сегодня стоит собраться с силами и покончить с давними незавершенными делами. Не ждите от этого дня слишком многого и не стройте никаких иллюзий. Успех гарантирован тем, кто реально смотрит на вещи.
ТЕЛЕЦ
Предстоит не самый простой день, не тяните с реализацией намеченного. Старайтесь принимать взвешенные решения и, прежде чем браться за серьезное дело, тщательно просчитайте все шаги.
БЛИЗНЕЦЫ
Могут появится поводы для переживаний и волнений. Постарайтесь все же справиться со своими эмоциями, так как они могут помешать в делах. День отлично подходит для наведения порядка в доме и похода по магазинам.
РАК
В этот день важно правильно расставить приоритеты, если хотите достичь успеха. Почаще прислушивайтесь к своей интуиции, она подскажет правильный путь. В личных отношениях старайтесь проявлять больше инициативы.
ЛЕВ
Старайтесь ко всему относиться позитивно. Только оптимистично настроенным Львам удастся справиться со всем ворохом проблем и забот, которые могут обрушиться на них сегодня. В любви вас ждут приятные сюрпризы.
ДЕВА
Для достижения нужных результатов придется немало попотеть. Постарайтесь проявлять изобретательность, не ограничивайтесь проверенными методами. Настойчивость принесет потрясающие плоды.
ВЕСЫ
Помочь всем и каждому сегодня вы вряд ли сумеете, но кому-то одному вполне удастся оказать неоценимую услугу. Обратите пристальное внимание на свое здоровье и проявите осторожность, находясь на дорогах.
СКОРПИОН
Вы полны сил и энтузиазма, вам сейчас любое дело будет по плечу. Вероятны новые знакомства, которые в будущем могут оказаться весьма полезными. Не исключено также и начало новых романтических отношений.
СТРЕЛЕЦ
Непростой день ожидается. Постарайтесь избегать конфликтов с окружающими и не спешите с принятием важных решений. Перед тем как отправиться в дальнюю поездку, тщательно проверьте, ничего ли не забыли.
КОЗЕРОГ
В этот день стоит спуститься с небес на землю и реально взглянуть на вещи, иначе рискуете допустить массу ошибок. Не все будет идти легко и гладко, главное сохранять оптимизм и верить в себя.
ВОДОЛЕЙ
Если вас что-то не устраивает, постарайтесь взглянуть на ситуацию с иной стороны, чтобы найти возможность достичь желаемого. Любые денежные дела сегодня лучше отложить. Также следует воздержаться от жирной и калорийной пищи, если не хотите набрать лишние килограммы.
РЫБЫ
Не следует сегодня ограничивать свою свободу рамками придуманных кем-то правил. Действуйте так, как считаете нужным, однако избегайте риска. Постарайтесь придерживаться правильного питания, чтобы не возникло проблем с пищеварением.
Хорошего вам дня!
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Фото Pixabay.com216
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