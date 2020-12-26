28.20 / 28.30 34.10 / 34.30
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Суббота, 26 декабря, – не спешите в этот день с принятием важных решений

8:26 26 декабря 2020
Знаки Зодиака
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

В целом день будет благоприятным, старайтесь только не давать волю эмоциям. Удастся решить многие задачи и справиться с запланированными делами. В этом вам могут пригодиться приобретенные ранее знания и опыт.

ТЕЛЕЦ

Начало дня может выдаться непростым и довольно беспокойным. Не исключено, что придется заниматься чужими проблемами, из-за чего доведется отложить свои планы. День откроет неплохие возможности перед теми, кто не привык довольствоваться легкими победами.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит активный и насыщенный день. Звезды будут благосклонны к тем, кто смотрит вперед с оптимизмом и привык рассчитывать только на собственные силы. У одиноких представителей знака не исключена судьбоносная встреча.

РАК

Представится возможность реализовать задуманное. Быстрые и решительные действия приведут вас к успеху, старайтесь только не отвлекаться на второстепенные дела. Уделите внимание желудочно-кишечному тракту, откажитесь от острой и жирной пищи.

ЛЕВ

Ожидается хороший и спокойный день, никаких неприятностей он не предвещает. Занимайтесь текущими делами, от каких-либо начинаний сейчас лучше воздержаться. На семейном фронте отношения будут складываться довольно гармонично.

ДЕВА

В этот день в основном будет преобладать влияние позитивных тенденций, но все же кое-какие трудности могут возникнуть. Можно ставить перед собой новые цели и задачи. Важно избегать спешки, особенно если будете действовать в одиночку.

ВЕСЫ

Нынешний день нельзя будет назвать спокойным. Предстоят какие-то хлопоты, не исключены и дальние поездки. Личные отношения будут складываться гармонично, в них вероятны положительные перемены.

СКОРПИОН

Благодаря обаянию и чувству юмора сумеете во многом достичь успеха. Главное — ставить перед собой четкие цели и методично к ним идти. Близкие и друзья поддержат любые ваши начинания.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит решить немало вопросов, некоторые из них могут оказаться довольно непростыми. Тщательно обдумывайте свои действия, не спешите с выводами. Активный отдых и занятия спортом помогут почувствовать себя намного бодрее.

КОЗЕРОГ

Если у вас на этот день намечены большие планы, то приступать к их реализации следует как можно раньше. Начало дня окажется наиболее благоприятным и плодотворным периодом. Вероятно возобновление давних связей, не исключены и новые романтические знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Что бы ни происходило в этот период, старайтесь сохранять оптимизм. Избегайте повторения старых ошибок и правильно рассчитывайте свои силы. Чужой опыт может пригодиться в решении важных вопросов.

РЫБЫ

Сегодня удастся узнать много чего нового и интересного, возможно даже познакомиться с неординарными личностями. Решение серьезных дел, а также денежные вопросы лучше отложить на более благоприятный период.

Хорошего вам дня!

Читайте также: Ближайшие дни принесут серьезные расходы

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

MARUV решилась на совсем откровенное фото

Олег Винник

«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Дилара Зинатуллина

Девушка Моргенштерна объявила о беременности

Взрыв в Нашвилле

Кошмар на Рождество: мощный взрыв в США разрушил десятки зданий

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер