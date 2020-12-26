Суббота, 26 декабря, – не спешите в этот день с принятием важных решений

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

В целом день будет благоприятным, старайтесь только не давать волю эмоциям. Удастся решить многие задачи и справиться с запланированными делами. В этом вам могут пригодиться приобретенные ранее знания и опыт.

ТЕЛЕЦ

Начало дня может выдаться непростым и довольно беспокойным. Не исключено, что придется заниматься чужими проблемами, из-за чего доведется отложить свои планы. День откроет неплохие возможности перед теми, кто не привык довольствоваться легкими победами.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит активный и насыщенный день. Звезды будут благосклонны к тем, кто смотрит вперед с оптимизмом и привык рассчитывать только на собственные силы. У одиноких представителей знака не исключена судьбоносная встреча.

РАК

Представится возможность реализовать задуманное. Быстрые и решительные действия приведут вас к успеху, старайтесь только не отвлекаться на второстепенные дела. Уделите внимание желудочно-кишечному тракту, откажитесь от острой и жирной пищи.

ЛЕВ

Ожидается хороший и спокойный день, никаких неприятностей он не предвещает. Занимайтесь текущими делами, от каких-либо начинаний сейчас лучше воздержаться. На семейном фронте отношения будут складываться довольно гармонично.

ДЕВА

В этот день в основном будет преобладать влияние позитивных тенденций, но все же кое-какие трудности могут возникнуть. Можно ставить перед собой новые цели и задачи. Важно избегать спешки, особенно если будете действовать в одиночку.

ВЕСЫ

Нынешний день нельзя будет назвать спокойным. Предстоят какие-то хлопоты, не исключены и дальние поездки. Личные отношения будут складываться гармонично, в них вероятны положительные перемены.

СКОРПИОН

Благодаря обаянию и чувству юмора сумеете во многом достичь успеха. Главное — ставить перед собой четкие цели и методично к ним идти. Близкие и друзья поддержат любые ваши начинания.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит решить немало вопросов, некоторые из них могут оказаться довольно непростыми. Тщательно обдумывайте свои действия, не спешите с выводами. Активный отдых и занятия спортом помогут почувствовать себя намного бодрее.

КОЗЕРОГ

Если у вас на этот день намечены большие планы, то приступать к их реализации следует как можно раньше. Начало дня окажется наиболее благоприятным и плодотворным периодом. Вероятно возобновление давних связей, не исключены и новые романтические знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Что бы ни происходило в этот период, старайтесь сохранять оптимизм. Избегайте повторения старых ошибок и правильно рассчитывайте свои силы. Чужой опыт может пригодиться в решении важных вопросов.

РЫБЫ

Сегодня удастся узнать много чего нового и интересного, возможно даже познакомиться с неординарными личностями. Решение серьезных дел, а также денежные вопросы лучше отложить на более благоприятный период.

Хорошего вам дня!

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