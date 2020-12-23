2021 год Белого Металлического Быка: как удачно встретить Новый год

Год Быка — лучший период для рождения детей. Они будут здоровые, крепкие, сумеют выстоять перед жизненными трудностями

Символом 2021 года является Белый Металлический Бык. Господствующая стихия — металл. А это значит, что хозяин года обязательно продемонстрирует свою железную волю и стальные нервы. А белый цвет ассоциируется у нас с благородством, сдержанностью, мудростью. В то же время Бык воплощает в себе солидность, независимость, последовательность и стремление к порядку. Он настойчивый, упорный, консервативный и прагматичный. Но при этом упрямый и всегда преуспевает там, где другие готовят отступление. Практичный и осторожный, Бык не собирается менять свои принципы. Для того чтобы подружиться с Белым Металлическим Быком, необходимо проявить трудолюбие, физическую выносливость и большую силу духа. Год Быка — это благоприятное время для занятий сельским хозяйством, внедрения передовых технологий земледелия и животноводства. Так что если ваша деятельность связана с этими видами работ, не упустите свой шанс. К тому же в год Быка, как правило, не случается природных катаклизмов. Даже такие враги сельского труженика, как насекомые-вредители и птицы, ведут себя более благородно.

Молодым специалистам, начинающим карьеру в год Быка, рекомендуется не пренебрегать самой низшей должностью — очень скоро вы сумеете оказаться на самом верху, если проявите себя. Семьям, которые планируют рождение ребенка, нелишне знать, что в эти годы рождаются здоровые, крепкие, умеющие выстоять перед жизненными трудностями дети.

Рожденные в год Быка, как правило, обладают феноменальной памятью, серьезно относятся к своим обязанностям, способны ясно и четко мыслить.

Шумные вечеринки Быку не по душе

Бык — это домашнее животное, а значит, он уважает семейные традиции. Готовясь к встрече Нового года, старайтесь, чтобы все члены вашей семьи приняли участие в подготовке. Нужно учитывать цвета года Быка в оформлении интерьера. Украшать жилище желательно полностью — от входной двери до окон. Не забывайте, что Бык любит простоту, натуральные материалы. Из композиции сухих или еловых веток с добавлением шишек можно сделать новогодний веночек на дверь, украсив его серебристыми или белоснежными снежинками. Развесить оригинальные гирлянды из сияющих лампочек или сделать их своими руками из природных материалов. Дополнить интерьер можно поделками из глины, бумаги. Металлические, стеклянные, деревянные статуэтки привлекут в дом благополучие, удачу и радость. Для обеспечения благосостояния не забудьте расставить металлические подсвечники с зелеными свечами. Наряжать новогоднюю красавицу нужно обязательно с хорошим настроением, чтобы зарядить ее положительной энергетикой. Главное место на елке должна занимать фигурка покровителя 2021 года. Астрологи советуют повесить на ветках купюры зеленого цвета. Возле новогодней красавицы на полу отлично будет смотреться лукошко с сеном, поверх которого можно разложить яблоки.

Наряды для встречи Нового года должны содержать в себе белый, серебристый цвета и золотой металлик. Актуальны также все природные натуральные оттенки: серый, графитовый, зеленый, который ассоциируется с сочной травкой, сеном. Пойдет песочный, шоколадный, черный (цвет земли, по которой все мы ходим, включая Быков), нежно-желтый, напоминающий солому, согревающую Быка зимой. Не стоит использовать красный цвет, он очень не нравится хозяину года. В качестве тканей подойдут шелк, сатин светлых тонов, а также шифон и бархат. Облегающее платье металлического оттенка будет смотреться просто потрясающе. Старайтесь, чтобы одежда подчеркивала достоинства вашей фигуры и скрывала недостатки. В то же время она должна быть комфортной, удобной и недорогой. Бык экономный, любит практичность и свободу в движениях.

Для мужчин отлично подойдут темные брюки, светлая рубашка, дополненная красивыми серебряными запонками. Обувь должна быть удобной, но ни в коем случае не тапочки.

Помните, что Бык просто терпеть не может пьяных людей

Хорошей «приманкой» для нового покровителя станет сервировка стола с акцентом на грубую природную красоту. Это скатерти из натуральных тканей, перевязанные бечевкой деревянные подставки под тарелки, керамическая посуда и украшения из природных материалов.

Бык непривередлив в выборе пищи. Он как животное травоядное отдает предпочтение фруктам, овощам, злакам, свежей зелени. Именно поэтому на столе должны быть представлены всевозможные салаты, соленые огурчики и помидорчики, разные блюда из картофеля, который можно тушить, варить, запекать. Желательно использовать сыры, грибы, рыбу и морепродукты. Весьма актуальной будет запеченная курица, тушеный кролик, блюда из свинины или баранины. А вот холодец из говяжьих ножек, конечно же, варить не стоит.

Из напитков лучше выбрать компот, морс, натуральные соки, хорошее вино. Можно поставить на стол и что-нибудь покрепче, но нужно постоянно помнить, что Бык терпеть не может пьяных людей.

Самое важное, конечно же, это не то, в чем вы будете одеты и что будет стоять на праздничном столе, а настроение, с которым встретите Новый год. Ведь не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

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