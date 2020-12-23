Небывалая сила и любовь с первого взгляда: гороскоп на 2021 год

ОВЕН

Наступающий год окажется удачным для Овна — наконец-то он сможет развернуться. Ум, талант и воля к победе будут востребованы в полной мере. Вокруг вас сформируется отличная команда, окажетесь в комфортном обществе близких по духу людей. В финансовом отношении лучшим периодом станет начало года. Не исключено, что сумеете занять должность, о которой мечтали уже давно. Следует остерегаться необдуманных эксцентричных поступков с августа по октябрь. В самом начале года человек, исчезнувший из вашего поля зрения, вновь захочет восстановить прежние отношения. Одинокие Овны, пройдя через череду встреч и знакомств, обретут свою судьбу. Ваша жизненная энергия возрастет, нужно только постоянно поддерживать форму и объявить войну вредным привычкам.

ТЕЛЕЦ

Работоспособность и трудолюбие Тельца не останутся не замеченными в год Белого Быка. На любую проблему сумеете взглянуть хладнокровно и принять единственно правильное решение. Сейчас для вас на первое место выходят карьера и социальная реализация. Фортуна улыбается вам, так что смело идите вперед. Велики шансы повышения по службе в апреле, июле и декабре. Весной следите за тем, чтобы не принимать желаемое за действительное. Опасайтесь больших трат. Для тех, кто решит официально оформить свои отношения, самыми благоприятными будут конец августа и сентябрь. А для романтического признания идеально подойдут январь и февраль. Стоит пересмотреть свой рацион и отказаться от всяческих деликатесов и прочих излишеств — вам показана исключительно здоровая еда.

БЛИЗНЕЦЫ

В год Металлического Быка Близнецам подвластно многое. Секрет успеха в первую очередь заключается в умении находить общий язык с самыми разными людьми. С марта по апрель сумеете добиться потрясающих успехов на карьерном поприще. Летом и во второй половине года вас ждут приятные перемены, касающиеся финансов. Благоденствие небес не обойдет стороной людей одиноких. Год Белого Быка окажет покровительство всем влюбленным Близнецам, даже самые ветреные представители знака найдут свою половинку. Следует уделить внимание питанию, ведь от него в значительной степени зависит состояние всего организма.

РАК

Те, кто привык отдаваться любимому делу, могут рассчитывать на отличные результаты. Начиная с середины февраля представители знака получат свободу выбора, благодаря чему смогут коренным образом изменить свою жизнь. Металлический Бык обещает Раку много деловых поездок, так что готовьте свою вторую половинку к частым расставаниям. Начиная с середины октября и до самого конца года можно рассчитывать на солидное увеличение доходов. Сумеете оказаться выше старых обид и наладить нужные связи. Представители знака склонны к тому, чтобы порхать с одного цветка на другой, но это может стать помехой настоящей любви. Берегите себя и следите за состоянием здоровья. Весьма важны прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и плавание.

ЛЕВ

В год Белого Быка Львы могут рассчитывать на покровительство сильных мира сего. При этом нужно научиться принимать решения быстро и не всегда в благоприятной обстановке. Материальное положение в течение всего года не будет вас разочаровывать, однако об экономии забывать не стоит. Мудрые люди говорят: сэкономил — значит заработал. Самым благоприятным периодом в финансовом отношении будет вторая половина августа. Весьма важно совмещать семейную жизнь и работу, хотя иногда это непросто. Вашей любви в этом году хватит на всех, но помните все же о своих физических возможностях. Здоровье обещает не разочаровывать, однако для этого придется потрудиться.

ДЕВА

Как только разберетесь с проблемами, доставшимися в наследство от года Крысы, сразу приступайте к закладке фундамента новой жизни — она обещает отличные перспективы. Финансовое положение ожидается стабильным, но в конце августа нужно проявить максимальную осторожность в денежных делах. В отношениях с коллегами и подчиненными ваш авторитет значительно возрастет. Любовь с первого взгляда — это не вымысел, и Дева сможет убедиться в этом на собственном опыте. Ожидается большое количество встреч и запоминающихся знакомств. Невоздержанность, проявляемая в еде, труде, спорте, способна привести к проблемам с самочувствием — помните об этом.

ВЕСЫ

В год Белого Металлического Быка Весы узнают, что такое настоящее вдохновение и прилив творческой энергии. Важно не упустить шанс, который предоставит судьба, и показать все, на что вы способны. Заработки обещают быть все лучше и лучше. Более того, Весам может даже повезти с крупным выигрышем, например, в лотерею. А в любом конкурсе вы станете одним из главных претендентов на победу. Весной и летом можете сделать потрясающий рывок в карьере. Холостяки должны серьезно задуматься об изменении своего статуса. Не исключено, что того единственного встретите во время дальней поездки. Энергетика года настолько высока, что можно не сдерживать свою активность при занятиях спортом — все пойдет вам исключительно на пользу.

СКОРПИОН

В первой половине года Скорпион смело может приступать к решению жилищных проблем, бюрократические проволочки не должны вас останавливать. Начиная с февраля и до конца апреля звезды порадуют приятными сюрпризами. Летом могут заявить о себе конкуренты и недоброжелатели, поэтому вы должны быть готовы дать им отпор. В конце года начнется бурный период профессионального совершенствования. Начало лета станет периодом флирта для Скорпиона. Любовных романов будет столько, сколько не было ни в один предыдущий год. Старайтесь, чтобы ваши поступки не расстраивали любимого человека. Скорпион иногда грешит тем, что любит одеться не по погоде, а это грозит обострением хронических заболеваний и простуд.

СТРЕЛЕЦ

Получите прекрасную возможность принять участие в проекте, который основательно изменит привычный ход вашей жизни. С приходом весны проявите изобретательность, креативный подход к работе — и обязательно окажетесь в выигрыше. Начиная со второй половины февраля ваши организаторские способности будут отмечены руководством. Особенно много придется трудиться летом, но оно того стоит. Тем Стрельцам, кто ждет любви и верит в нее, обязательно улыбнется удача. Человек, которого встретите в феврале-марте, может оказаться главным в вашей жизни. Любой ценой старайтесь сохранить то физическое состояние, которого удалось добиться за последнее время.

КОЗЕРОГ

Вполне сможете выдержать высокий темп, который задаст год Быка. Главное — не терять оптимизма, что позволит с честью выйти из самой сложной ситуации. Не обижайтесь на правду и критику в свой адрес — это стимул к будущим победам. Не связывайтесь с кредитами и субсидиями, рассчитывайте только на свои финансовые возможности. На дополнительные источники заработка можно рассчитывать ближе к осени. Старайтесь не замыкаться в себе. И радость, и горе лучше делить с близким человеком. Совершенно неожиданно можете встретить того, кто станет вашей путеводной звездой на всю жизнь. Имеете прекрасную возможность избавиться от вредных привычек, за что организм будет вам благодарен и порадует хорошим самочувствием.

ВОДОЛЕЙ

В предстоящем году перед Водолеем будут открыты все пути, нужно только правильно распределить свои усилия. Не забывайте также о том, что быть хорошим абсолютно для всех не получится. Авторитет и харизма, присущие вам, будут привлекать удачу и сопутствовать реализации задуманного. Выбирая деловых партнеров, проявите максимальную осторожность и бдительность. Ближе к концу года вероятны приятные перемены в денежных делах. Богиня любви Венера покровительствует вам, так что торопитесь в этом году найти свою вторую половинку. Позволяя себе наплевательски относиться к здоровому образу жизни, рискуете заполучить ненужные проблемы и лишнюю головную боль.

РЫБЫ

Важную роль для Рыб будет играть их интуиция, они обретут небывалую силу. В августе и сентябре могут быть заключены судьбоносные сделки, которые окажут влияние на вашу жизнь в ближайшие несколько лет. Многие достигнут финансового благополучия благодаря своей предприимчивости. Август и сентябрь порадуют деловыми знакомствами. Весна для Рыб — время любви и счастья. Для одиноких представителей знака все может измениться в сентябре. Очень важно не навредить своему здоровью, переоценив собственные силы. Не изменяйте здравому смыслу никогда.

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