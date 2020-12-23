Кто будет лениться, рискует многое потерять: гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Среда, 23 декабря, — день, когда не следует лениться, иначе рискуете многое потерять. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Новыми делами, требующими креативности и фантазии, лучше заняться в первой половине дня — этот период времени окажется наиболее плодотворным. В общении с окружающими следует проявить терпение и выдержку, не будьте слишком придирчивы к мелочам.

ТЕЛЕЦ

День приготовил немало соблазнов, противостоять которым окажется довольно нелегко. Воздержитесь сегодня от принятия важных решений, особенно, если они касаются финансов. Принимаясь за новые проекты, старайтесь учесть все нюансы.

БЛИЗНЕЦЫ

Многое будет даваться труднее, чем обычно. Старайтесь не переоценивать свои возможности, иначе это может стать причиной серьезных ошибок. Вторая половина дня порадует приятными новостями или неожиданной встречей.

РАК

Первая половина дня окажется наиболее удачной. В это время сумеете достичь многого, не прилагая особых усилий. Накопленные вами знания и личный опыт могут привести к карьерному росту.

ЛЕВ

Сегодня нежелательно начинать новые дела или отправляться в дальние поездки. Также не стоит спешить с принятием решений, касающихся вашего будущего. Следует быть осторожнее с новыми знакомствами — не доверяйте тем, кто обещает слишком много.

ДЕВА

Можно браться за дела, требующие креативного подхода, — сейчас вам довольно легко будут даваться нестандартные решения. Вечер желательно провести в кругу близких вам людей. В любовной сфере воздержитесь от каких-либо перемен.

ВЕСЫ

Происходящие события могут внести серьезные изменения в ваши планы. Сохраняйте душевное равновесие и не предпринимайте кардинальных шагов. Неплохо бы вспомнить о давнем хобби — сейчас оно может стать дополнительным источником заработка.

СКОРПИОН

Для достижения намеченной цели сегодня, скорее всего, придется чем-то поступиться. Успех гарантирован тем, кто проявит аккуратность, организованность и повышенное внимание к мелким деталям. Представится шанс урегулировать давние разногласия с кем-то из близкого окружения.

СТРЕЛЕЦ

Служебные дела отнимут немало времени и сил. Старайтесь не отвлекаться на второстепенные вопросы и избегайте выяснения отношений с коллегами. Вероятно улучшение финансового положения, не исключены новые знакомства романтического характера.

КОЗЕРОГ

Звезды сулят интересный и насыщенный день. Он окажется весьма благоприятным и в денежном плане. Все, за что ни возьметесь сегодня, будет удаваться на славу. Представится также возможность исправить какие-то давние промахи, которые тормозили продвижение вперед.

ВОДОЛЕЙ

Успех в делах напрямую будет зависеть от вашего настроения. Постарайтесь все же не давать воли негативным эмоциям, так как это может навредить вашей репутации. Со сложными задачами сегодня лучше справляться самостоятельно.

РЫБЫ

Ожидается довольно напряженный и беспокойный день. Но все же он сулит успехи тем, кто не привык надеяться на чью-то помощь и отступать перед трудностями. В личной сфере все будет складываться весьма благоприятно, не исключено начало романтических отношений.

Хорошего вам дня!

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