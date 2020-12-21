День будет отличаться нестабильностью: гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

В целом ожидается довольно спокойный день. На службе текущие дела не отнимут у вас много времени и сил. А в личной жизни старайтесь не предъявлять слишком больших требований. Сегодня нежелательно брать или давать деньги в долг.

ТЕЛЕЦ

Смело продвигайтесь вперед к намеченной цели. Не слушайте ничьих советов и не огорчайтесь из-за мелочей, старайтесь просто их не замечать. Позаботьтесь о состоянии желудочно-кишечного тракта и воздержитесь сегодня от алкоголя.

БЛИЗНЕЦЫ

Избегайте каких-либо перемен, их цена сейчас может оказаться слишком высокой. Занимайтесь текущими вопросами и не рискуйте там, где дело касается денег. Во второй половине дня вероятны незапланированные встречи.

РАК

Скорее всего, придется задуматься о смене приоритетов и заниматься тем, что не очень-то вам по душе. Старайтесь во всем искать положительные моменты. Не исключено новое знакомство, которое в будущем может перерасти в крепкую дружбу.

ЛЕВ

Дел предстоит немало. Составьте график и четко ему следуйте, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. Могут возникнуть трудности в отношениях с окружающими, старайтесь сохранять душевное равновесие и не придирайтесь к мелочам.

ДЕВА

День готовит много интересных возможностей, он позволит проявить таланты во всей красе. Ваше окружение будет приятно удивлено, увидев, на что вы способны. Вероятны заманчивые предложения, также не исключено возобновление старых связей.

ВЕСЫ

Придется приложить немало усилий для достижения задуманного, этот период удачен для тех, кто не ищет легких путей. Займитесь улучшением своей физической формы, полезными окажутся плаванье и занятия йогой.

СКОРПИОН

Сейчас следует умерить свой пыл и спокойно заниматься текущими вопросами. О каких-либо заделах на будущее лучше и не думать. В сфере личных отношений могут возникнуть разногласия, постарайтесь найти компромисс, не доводите дело до ссоры.

СТРЕЛЕЦ

Если хотите добиться успеха, то старайтесь рассчитывать на собственные силы. Не стоит только пускаться в какие-либо авантюры или идти на неоправданный риск. Это благоприятный период для избавления от вредных привычек.

КОЗЕРОГ

Благодаря целеустремленности и настойчивости сумеете добиться значительных успехов в важном деле. Вероятны незапланированные расходы или поездки. Особого внимания могут потребовать дети.

ВОДОЛЕЙ

На служебном поприще быстрота реакции и ответственный подход к делу помогут добиться впечатляющих результатов. Руководство отметит ваш профессионализм. Это неплохое время для укрепления своего материального положения, можно заняться поиском дополнительного заработка.

РЫБЫ

Хотя день будет и не самым простым, но весьма интересным и насыщенным. Удачными окажутся деловые контакты, оформление документов. В финансовых вопросах следует проявить осмотрительность, сегодня желательно вообще воздержаться от каких-либо трат.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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