Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: настройтесь на важные встречи и серьезные расходы

Астрологический прогноз на 21−27 декабря

ОВЕН. Постарайтесь использовать все шансы для завершения начатых ранее дел и проектов. Следует тщательно спланировать свои растраты, чтобы не нанести серьезный урон своему кошельку.

ТЕЛЕЦ. Предстоит немало общения, в том числе и с новыми людьми. Вероятно поступление заманчивых предложений, однако звезды не советуют спешить с ответом. Тем, кто в поисках второй половинки стоит повнимательнее присмотреться к своему окружению.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас для вас лучше плыть по течению, не предпринимая никаких попыток что-либо изменить. Ваши идеи окажутся востребованы и в будущем могут принести неплохую прибыль.

РАК. Предстоит достаточно активный период, насыщенный различными событиями и встречами. Много внимания придется уделить близким людям. Финансовое положение позволит насладиться предновогодним шопингом.

ЛЕВ. Несмотря на преграды, вам таки удастся воплотить в жизнь задуманное. Вероятны денежные поступления, которые стоит пока приберечь. Выходные посвятите домашним хлопотам.

ДЕВА. Ожидается довольно напряженный период. Но благодаря сложившимся обстоятельствам сможете достичь положительных результатов в намеченных целях. Старайтесь проявлять больше активности и настойчивости.

ВЕСЫ. Проанализировав собственные промахи и ошибки, сумеете найти выход из сложившейся ситуации и продвинуться вперед к своей цели. В выходные займитесь подготовкой к Новому году: закупкой подарков, генеральной уборкой в доме.

СКОРПИОН. Ваша жизнь сейчас может выйти на совершенно новый уровень, если не будете подавлять свои желания и противиться их воплощению. Важно верить в себя и не бояться перемен.

СТРЕЛЕЦ. В последнее время вы славно потрудились и теперь можете позволить себе немного расслабиться, почивая на лаврах. Вероятны денежные поступления, могут порадовать новости издалека. В воскресенье воздержитесь от крупных трат.

КОЗЕРОГ. На профессиональном поприще вас ждут важные встречи, постарайтесь тщательно к ним подготовиться — от этого будет зависеть дальнейшее продвижение по службе. Держите в секрете свои планы, особенно, если это касается личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. События этой недели позволят по-новому взглянуть на некоторые вещи и сделать для себя соответствующие выводы. Не спешите с принятием важных решений и поберегите свой кошелек.

РЫБЫ. Сосредоточившись на главном, сумеете достичь хороших результатов в работе и реализовать все намеченное. Вероятны денежные поступления, но также предстоят и серьезные расходы. У одиноких Рыб не исключены шансы повстречать свою судьбу.

Фото Pixabay

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