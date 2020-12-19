Благоприятный день, обещающий удачу: гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака

Тельцам удастся легко найти нужный подход к окружающим, а Близнецов ждут приятные события в личной жизни

ОВЕН

Проявляйте терпение во всем, это поможет избежать многих неприятностей. Не стремитесь во что бы то ни стало добиться мгновенных результатов. Шансы на успех возрастут только в том случае, если будете внимательны к мелочам.

ТЕЛЕЦ

Вам сегодня удастся довольно легко найти нужный подход к окружающим, это поможет в решении многих вопросов. В денежных делах полагайтесь на свою интуицию. Совершенные сегодня покупки окажутся на редкость удачными.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятнее всего, сегодня на ходу придется менять свои планы и искать новые способы достичь намеченных целей. Несмотря ни на что, у вас есть все шансы добиться успеха. В личной жизни вас ждут приятные события.

РАК

В целом ожидается неплохой день. Удастся решить возникшую ранее проблему, найти ответы на волнующие вас вопросы. Новые знакомые постараются произвести на вас хорошее впечатление, не исключено и начало романтических отношений.

ЛЕВ

Предстоит плодотворный день. Удастся многое исполнить и найти выход из неоднозначной ситуации, которая может возникнуть по вине кого-то из вашего окружения. Старайтесь действовать самостоятельно, не надейтесь на чью-то помощь.

ДЕВА

Несмотря на напряженное начало дня, звезды сулят неплохие перспективы в этот период. Вероятно получение хороших новостей, также следует быть готовым к тому, что могут неожиданно нагрянуть гости.

ВЕСЫ

Достижение поставленных целей сегодня может даваться труднее, чем обычно, но вы сумеете достигнуть положительных результатов. Во всем старайтесь полагаться на свою интуицию. Проявляйте осторожность при работе с бытовыми электроприборами.

СКОРПИОН

Нынешний период благоприятен для решения многих задач, удастся довольно быстро справиться с возникшей проблемой. Представится возможность укрепить отношения с родственниками, положить конец каким-то давним разногласиям.

СТРЕЛЕЦ

В этот день будет преобладать влияние позитивных тенденций, поэтому вас не должны пугать возникшие на пути преграды. Справиться с ними для вас не составит особого труда. Будьте осторожнее с деньгами, сегодня вы рискуете потратить слишком большую сумму.

КОЗЕРОГ

Предстоит неплохой день, который будет связан с общением, встречами и поездками. Не исключены и новые интересные знакомства. Сейчас велика вероятность подхватить простуду, не забывайте о мерах профилактики.

ВОДОЛЕЙ

Старайтесь сегодня не выпускать инициативу из своих рук и полностью доверьтесь своей интуиции. Можно отправляться в поход по магазинам — сейчас очень благоприятное время для совершения покупок.

РЫБЫ

Вас ждет удачный день. Многое будет даваться легко. Не исключены новые знакомства, которые в будущем могут оказаться весьма полезными. На романтическом фронте звезды сулят приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!



209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter