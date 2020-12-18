Продуктивный день: гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака



Пятница, 18 декабря, — день, когда можно проявить творческий подход к делу, отказавшись от соблюдения строгих и четких правил. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Довольно продуктивный день, когда не стоит терять даром время. Вы сможете продемонстрировать свои лучшие деловые качества и доказать, что являетесь профессионалом своего дела.

ТЕЛЕЦ

Сейчас вы с оптимизмом смотрите в будущее, что позволит вам быстро достичь успехов в намеченных делах. Посетившие вас идеи окажутся интересными, стоит подумать над их скорейшим воплощением в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

В целом день окажется неплохим. В профессиональной сфере могут открыться новые возможности, удастся решить все намеченные вопросы. Вероятны неожиданные встречи или незапланированные поездки.

РАК

Что-то может пойти не по плану, однако вы сумеете довольно быстро сориентироваться в сложившейся ситуации и достигнуть таки намеченных результатов. Старайтесь рассчитывать только на собственные силы и будьте внимательны при подписании документов.

ЛЕВ

Ожидается благоприятный день. Он будет спокойным, поэтому сумеете без спешки и суеты решить все намеченное. Плодотворными окажутся встречи в неформальной обстановке. Вечером не исключены романтические сюрпризы.

ДЕВА

Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Старайтесь сохранять доброжелательные отношения с окружающими, не ставьте сегодня свои интересы превыше других. Избегайте тяжелых физических нагрузок, чтобы не навредить своему организму.

ВЕСЫ

Звезды предоставляют неплохие шансы для достижения поставленных целей. Старайтесь только не спешить, тщательно обдумывайте свои действия. С деньгами сегодня следует быть осторожнее, стоит воздержаться от похода по магазинам.

СКОРПИОН

Предстоит немало дел. Сохраняйте спокойствие и не торопитесь с принятием решений. Будьте осмотрительны в финансовых вопросах. В семейных отношениях вероятны приятные события.

СТРЕЛЕЦ

Довольно напряженный день. Если чувствуете, что некоторые задачи сейчас могут оказаться вам не по силам, то по возможности отложите их решение на более благоприятный период.

КОЗЕРОГ

Может дать о себе знать накопившаяся усталость. По возможности проведите сегодняшний день в тишине и покое, ограничив контакты до минимума. При принятии важных решений больше доверяйте своей интуиции.

ВОДОЛЕЙ

Позаботьтесь сегодня о том, чтобы ваше окружение состояло только из надежных и проверенных людей. Только в таком случае можете рассчитывать на положительные результаты в намеченных делах.

РЫБЫ

Благодаря позитивному настрою многое сегодня будет даваться легко и без проблем. Это благоприятный период для различных начинаний, занятий творчеством. В семье будет царить атмосфера взаимопонимания и любви.

Хорошего вам дня!

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