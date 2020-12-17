День ожидается довольно благоприятным: гороскоп на 17 декабря

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Начало дня может оказаться не совсем удачным, старайтесь не переоценивать свои возможности и не давайте никаких обещаний. Ближе к обеду вероятно получение информации, которая поможет принять важное решение.

ТЕЛЕЦ

Успешным будет проведение деловых переговоров, решение вопросов в различных инстанциях. В семейных отношениях следует сдерживать свои эмоции, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, иначе может разразиться серьезная ссора.

БЛИЗНЕЦЫ

Сосредоточьтесь на делах, связанных с улучшением финансового состояния. Постарайтесь только не браться за то, в чем не сильно разбираетесь. На служебном поприще представится шанс достигнуть значительных успехов и заслужить авторитет в коллективе.

РАК

Сегодня придется приложить усилия, если хотите достигнуть намеченных целей. Действуйте решительно, ничего не откладывая на потом. В этот день лучше воздержаться от заключения сделок и крупных приобретений.

ЛЕВ

В первой половине дня вероятны небольшие затруднения в решении насущных проблем. Но ваша готовность свернуть горы преодолеет любые препятствия. Ближе к вечеру звезды сулят приятные события на семейном фронте.

ДЕВА

Сейчас важно прислушиваться к подсказкам интуиции — она поможет в принятии верных решений. Это время благоприятно для построения долгосрочных планов и для начала курса оздоровительных мероприятий.

ВЕСЫ

Не сразу будет получаться то, что задумывалось. Важно не останавливаться на полпути и верить в собственные силы. Держитесь подальше от угрюмых личностей, настроенных на пессимистичный лад.

СКОРПИОН

Благодаря импровизации и удачному стечению обстоятельств сумеете справиться с серьезным и довольно нелегким делом. Будьте доброжелательны по отношению к окружающим и вам ответят тем же, это поможет в решении важных вопросов.

СТРЕЛЕЦ

Непредвиденные события не заставят вас отказаться от намеченных идей и планов. Разве что придется действовать в ускоренном темпе. Проанализировав недавнее прошлое, сумеете выстроить четкую линию поведения и достичь отличных результатов.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня — это время окажется самым благоприятным и плодотворным. Проявляйте творческий подход к делу, не спешите с принятием важных решений, касающихся финансов.

ВОДОЛЕЙ

Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, сегодня вы сможете довольно легко с ними справиться. Интуиция и опыт помогут разобраться в неоднозначных ситуациях. Избегайте переутомления и воздержитесь от дальних поездок.

РЫБЫ

Благоприятный и плодотворный день. Сумеете добиться неплохих результатов в работе, а также решить наболевший вопрос личного характера. С финансами сегодня старайтесь быть поаккуратнее. Вечер сулит необычную встречу.

Хорошего вам дня!

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