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Гороскоп

День ожидается довольно благоприятным: гороскоп на 17 декабря

8:22 17 декабря 2020
зодиак
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Начало дня может оказаться не совсем удачным, старайтесь не переоценивать свои возможности и не давайте никаких обещаний. Ближе к обеду вероятно получение информации, которая поможет принять важное решение.

ТЕЛЕЦ

Успешным будет проведение деловых переговоров, решение вопросов в различных инстанциях. В семейных отношениях следует сдерживать свои эмоции, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, иначе может разразиться серьезная ссора.

БЛИЗНЕЦЫ

Сосредоточьтесь на делах, связанных с улучшением финансового состояния. Постарайтесь только не браться за то, в чем не сильно разбираетесь. На служебном поприще представится шанс достигнуть значительных успехов и заслужить авторитет в коллективе.

РАК

Сегодня придется приложить усилия, если хотите достигнуть намеченных целей. Действуйте решительно, ничего не откладывая на потом. В этот день лучше воздержаться от заключения сделок и крупных приобретений.

ЛЕВ

В первой половине дня вероятны небольшие затруднения в решении насущных проблем. Но ваша готовность свернуть горы преодолеет любые препятствия. Ближе к вечеру звезды сулят приятные события на семейном фронте.

ДЕВА

Сейчас важно прислушиваться к подсказкам интуиции — она поможет в принятии верных решений. Это время благоприятно для построения долгосрочных планов и для начала курса оздоровительных мероприятий.

ВЕСЫ

Не сразу будет получаться то, что задумывалось. Важно не останавливаться на полпути и верить в собственные силы. Держитесь подальше от угрюмых личностей, настроенных на пессимистичный лад.

СКОРПИОН

Благодаря импровизации и удачному стечению обстоятельств сумеете справиться с серьезным и довольно нелегким делом. Будьте доброжелательны по отношению к окружающим и вам ответят тем же, это поможет в решении важных вопросов.

СТРЕЛЕЦ

Непредвиденные события не заставят вас отказаться от намеченных идей и планов. Разве что придется действовать в ускоренном темпе. Проанализировав недавнее прошлое, сумеете выстроить четкую линию поведения и достичь отличных результатов.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня — это время окажется самым благоприятным и плодотворным. Проявляйте творческий подход к делу, не спешите с принятием важных решений, касающихся финансов.

ВОДОЛЕЙ

Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, сегодня вы сможете довольно легко с ними справиться. Интуиция и опыт помогут разобраться в неоднозначных ситуациях. Избегайте переутомления и воздержитесь от дальних поездок.

РЫБЫ

Благоприятный и плодотворный день. Сумеете добиться неплохих результатов в работе, а также решить наболевший вопрос личного характера. С финансами сегодня старайтесь быть поаккуратнее. Вечер сулит необычную встречу.

Хорошего вам дня!

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