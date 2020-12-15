Вторник, 15 декабря, – день будет весьма продуктивным. Старайтесь во всем рассчитывать только на себя

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Активный и творческий день, который позволит проявить свои таланты в различных сферах деятельности. Представится возможность легко решить служебные вопросы, а также укрепить материальное положение.

ТЕЛЕЦ

Работая в одиночку, сумеете сегодня добиться лучших результатов, нежели в коллективном сотрудничестве. Постарайтесь не вмешиваться в дела других и не навязывать им свое мнение.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день старайтесь действовать решительно и не выпускать инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за что-то новое — полученный опыт окажется весьма ценным. Будьте внимательны, находясь на дороге.

РАК

Предстоит плодотворный день. Удастся сделать много чего полезного, решить давнюю проблему. Это неплохой период для поиска нового места работы. Позаботьтесь об укреплении иммунитета.

ЛЕВ

Благодаря позитивному настрою, высокой работоспособности и уверенности в собственных силах в делах удастся продвинуться далеко вперед. Это благоприятное время для избавления от всего ненужного, начала новых отношений.

ДЕВА

Во многом сегодня сможете добиться успеха. Старайтесь действовать самостоятельно, никому не доверяйте выполнение сложных задач. Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы не стать жертвой чьих-то манипуляций.

ВЕСЫ

События нынешнего дня могут заставить вас на многое посмотреть по-новому и сделать для себя соответствующие выводы. Не исключено, что какие-то дела придется отложить на потом, вероятны также незапланированные встречи.

СКОРПИОН

Начало дня будет складываться более удачно, решение важных вопросов постарайтесь запланировать именно на это время. Не бойтесь брать на себя ответственность за общее дело. Вечер желательно провести в кругу близких или друзей.

СТРЕЛЕЦ

День подходит для различных начинаний, повышения своего образовательного уровня. В важных делах стоит рассчитывать только на собственные силы, иначе довести начатое до конца окажется проблематично.

КОЗЕРОГ

В целом нынешний период будет складываться неплохо, каких-либо беспокойств этот день не сулит. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто излучает позитив и готов поддержать вас во всем.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина дня окажется очень удачной, старайтесь воспользоваться этим по-максимуму. Не откладывайте на потом решение финансовых вопросов или бытовых проблем. Уделите пристальное внимание детям.

РЫБЫ

Если хотите достичь успеха, полагайтесь на здравый смысл и собственный опыт. Не стоит доверять малознакомым людям, также следует быть осторожным в денежных делах. Позаботьтесь о своем имидже, помните, что встречают по одежке.

Хорошего вам дня!

Фото с Pixabay.

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