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Гороскоп

Фортуна может улыбнуться активным: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

8:14 14 декабря 2020
руки
Подготовил Петр КОТОВ

Астрологический прогноз на 14 — 20 декабря

ОВЕН. Возникнет немало вопросов, с которыми придется на этой неделе справляться самостоятельно. Воздержитесь от принятия поспешных решений. Новые знакомства в будущем окажутся весьма полезными.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы полны сил и энергии, что поможет добиться отличных результатов на служебном поприще. В личной жизни звезды сулят незабываемые романтические встречи.

БЛИЗНЕЦЫ. Нынешняя неделя сулит массу интересных событий. Представится возможность успешно реализовать задуманное, также не исключены и финансовые поступления.

РАК. Для достижения успеха на этой неделе старайтесь проявлять больше активности. Вероятно поступление заманчивых деловых предложений, также этот период будет благоприятен для любовных отношений.

ЛЕВ. Решение служебных вопросов потребует немало сил и времени. В личной жизни звезды намекают на влюбленность и флирт. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, однако не спешите тратить деньги.

ДЕВА. Пришла пора впустить в свою жизнь ветер перемен. Стоит пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи и провести работу над ошибками. В этот период можно подыскивать дополнительные источники заработка.

ВЕСЫ. Неделя может оказаться довольно продуктивной и удачной, хотя не исключены какие-то заминки в делах. Доля осторожности и внимательности все же не помешает, особенно в решении денежных вопросов.

СКОРПИОН. Вполне вероятно, что представится возможность подняться вверх по карьерной лестнице. Не исключены также солидные финансовые поступления. На амурном фронте новое знакомство может оказаться весьма перспективным.

СТРЕЛЕЦ. Для воплощения задуманного придется приложить немало сил. Звезды не против оправданного риска ради будущего успеха. В выходные воздержитесь от тяжелых физических нагрузок.

КОЗЕРОГ. Многого сумеете добиться на профессиональном поприще. Удачными окажутся знакомства, поездки, деловые переговоры. В конце недели постарайтесь больше времени посвятить отдыху.

ВОДОЛЕЙ. Этот период может стать переломным в жизни, и только от вашего настроя будет зависеть, в какую сторону произойдут изменения. Будьте осторожны, берегитесь травм спины.

РЫБЫ. Фортуна может улыбнуться на этой неделе, что откроет перед вами неплохие возможности и перспективы. Это хорошее время для того, чтобы навестить родных. Также можно отправляться в магазины за подарками.

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