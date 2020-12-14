День хорош как для реализации планов, так и для отдыха: гороскоп на 14 декабря

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Сейчас ваш энергетический потенциал несколько снижен, поэтому постарайтесь ограничить в этот день тяжелые физические и умственные нагрузки. Воспользуйтесь любой возможностью для отдыха.

ТЕЛЕЦ

На службе предстоит немало дел. Чтобы справиться с поставленными перед вами задачами в срок, четко придерживайтесь намеченного графика. На личном фронте не исключено возрождение давнего романа.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вам захотелось заняться чем-то новым, можете смело приступать к расширению своей сферы деятельности. Сейчас для этого самый подходящий период. Любые финансовые операции также окажутся удачными.

РАК

День хорош для построения планов на ближайшее будущее. Многого удастся добиться на профессиональном поприще. А на амурном фронте следует проявить осторожность с новыми знакомствами.

ЛЕВ

День неплох для реализации собственных амбиций. Главное в достижении задуманного — целеустремленность и решительность. Во всем следует рассчитывать на свои силы. Берегите сегодня кошелек и внимательно смотрите под ноги.

ДЕВА

Занимайтесь текущими вопросами и не ждите от нынешнего дня слишком многого. Некоторым может представиться шанс удачно решить финансовые дела, старайтесь только не ввязываться в кредиты.

ВЕСЫ

Нынешний день может выдаться несколько нервозным, не спешите с принятием решений и тщательно продумывайте свои шаги. Сегодня также не стоит брать деньги в долг или возвращать кредиты.

СКОРПИОН

Для того чтобы успешно справиться со всеми делами, следует составить список первоочередных задач. Главное — не сомневаться в собственных силах. Позаботьтесь о состоянии своего здоровья, берегите горло и не переохлаждайтесь.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается прекрасный и плодотворный день. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Вероятно поступление приятных новостей, которые помогут определиться с вашим ближайшим будущим.

КОЗЕРОГ

Предстоит много дел, на которые придется потратить немало времени и сил. При решении возникших проблем старайтесь проявлять сдержанность, не идите напролом. Позаботьтесь о правильном питании, дабы не навредить своему желудку.

ВОДОЛЕЙ

День ожидается весьма продуктивным, когда многое сумеете сделать. Избегайте однако чрезмерных нагрузок и берегите глаза. Дети потребуют повышенного внимания, не будьте с ними слишком строги.

РЫБЫ

Утром что-то может пойти не по плану, но ко второй половине дня ситуация улучшится и вы сумеете завершить намеченное. Не следует однако пускать все на самотек и пренебрегать своими обязанностями, если хотите достичь хороших результатов.

Хорошего вам дня!

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