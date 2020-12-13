Позитивный настрой – и успех гарантирован: гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Овнам придется потратить время на решение бытовых проблем, а Ракам стоит определиться с приоритетами

ОВЕН

День будет полон мелких забот. Придется немало сил потратить на решение бытовых проблем. Некоторых Овнов вечером ждем романтическое свидание.

ТЕЛЕЦ

Вы сейчас открыты для всего нового и готовы впитать много информации, которая поможет определиться с будущим. Близкие поддержат любые ваши начинания и помогут дельным советом.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша натура не позволит сегодня оставаться в бездействии. Но помните о том, что спонтанные и необдуманные шаги могут привести не к тем результатам, на которые вы рассчитывали.

РАК

Сейчас стоит подумать о будущем. Проанализируйте, к каким целям следует стремиться в первую очередь. Не спешите с принятием важных решений, особенно, если они касаются финансов.

ЛЕВ

Ожидается весьма плодотворный день. Лучше всего вам будут даваться творческие проекты, где сумеете проявить свои таланты в полном объеме. Также это хорошее время для избавления от вредных привычек.

ДЕВА

Несмотря на выходной, дел нынче окажется предостаточно. Однако вы сумеете довольно быстро с ними справиться. Во избежание травм старайтесь проявлять осторожность и внимательность.

ВЕСЫ

Не стоит браться за то, что вам не под силу или в чем вы не очень разбираетесь. Лучше будет обратиться к специалисту. Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, пешие прогулки окажут благотворное влияние на ваш организм.

СКОРПИОН

Каким бы выгодным ни казалось предложение, полученное сегодня, не спешите на него соглашаться. Старайтесь иметь дело только с теми людьми, кому доверяете. Особую аккуратность также стоит проявить при обращении с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Не следует огорчаться из-за того, что какие-то ваши планы могут быть нарушены. Помните: все, что ни делается, к лучшему. Очень гармонично будут складываться семейные отношения, стоит только уделить особое внимание проблемам детей.

КОЗЕРОГ

Дело, которым будете заниматься сегодня, потребует гораздо больших затрат, нежели вы рассчитывали. Однако результатом проделанной работы вы останетесь очень довольны. Водные процедуры помогут быстро восстановить утраченные силы.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня ваша интуиция может оказаться очень ценным советником, старайтесь почаще к ней прислушиваться, если хотите добиться хороших результатов. Проявите осторожность в финансовых делах, не рискуйте понапрасну.

РЫБЫ

В этот день не исключены какие-то непредвиденные обстоятельства, которые могут внести коррективы в ваши планы. Старайтесь мыслить здраво и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, это поможет избежать многих ошибок.

Хорошего вам дня!



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