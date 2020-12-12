Благоприятный день, но проявите осторожность в финансовых вопросах — гороскоп на 12 декабря

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Благоприятный день, который во многом позволит достичь успеха. Старайтесь не терять время понапрасну и действовать максимально эффективно. В решении финансовых вопросов полностью полагайтесь на свою интуицию.

ТЕЛЕЦ

В этот день будет господствовать влияние позитивных тенденций. Можете смело приступать к решению сложных дел, все у вас должно получиться. С близкими постарайтесь не конфликтовать.

БЛИЗНЕЦЫ

Что-то может пойти не так, как вам бы того хотелось, но конечным результатом вы все равно останетесь довольны. Вполне вероятно, что полученная в этот день информация вскоре вам может пригодиться.

РАК

О своих идеях и планах сегодня лучше никому не рассказывать — велика вероятность того, что вам могут помешать их реализовать. Старайтесь действовать быстро, ничего не откладывайте на потом.

ЛЕВ

Нынешний день потребует от вас предусмотрительности и осторожности во всем. Сейчас не время для риска и экспериментов, особенно в финансовых делах. Берегите свое здоровье, почаще контролируйте уровень артериального давления.

ДЕВА

Сегодня нежелательно предпринимать каких-либо важных шагов, также стоит проявить осторожность в денежных вопросах. По возможности, проведите этот день в тишине и покое, устройте себе полноценный отдых.

ВЕСЫ

Благодаря оптимистичному настрою многое сегодня будет даваться довольно легко. Вы сумеете найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. В личных отношениях звезды обещают приятные сюрпризы.

СКОРПИОН

В делах сейчас лучше рассчитывать на собственные силы — в одиночку вам удастся добиться большего. Это неплохое время для налаживания полезных связей, а также для исправления допущенных ранее ошибок.

СТРЕЛЕЦ

Утром вероятны какие-то трудности, которые могут изменить ваши планы. Постепенно ситуация начнет меняться в лучшую сторону, что позволит все-таки реализовать намеченное. Результативными окажутся встречи и поездки, не исключены и финансовые поступления.

КОЗЕРОГ

Звезды гарантируют вам успехи не только в делах, но и в личной жизни. Некоторых одиноких представителей знака сегодня ждет судьбоносная встреча или предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ

Отличным будет начало дня. Благодаря приливу сил и энергии вам многое окажется по плечу. Представится возможность найти неплохое применение своим талантам. Будьте осторожны и внимательно смотрите под ноги, так как сегодня велик риск травматизма.

РЫБЫ

На легкие победы в этот день рассчитывать не стоит. Вероятны какие-то несостыковки, из-за которых даже придется менять свои планы. Постарайтесь спокойно и достойно справиться со всеми испытаниями. На легкие победы в этот день рассчитывать не стоит. Вероятны какие-то несостыковки, из-за которых даже придется менять свои планы. Постарайтесь спокойно и достойно справиться со всеми испытаниями.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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