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Гороскоп

Благоприятный день, но проявите осторожность в финансовых вопросах — гороскоп на 12 декабря

9:39 12 декабря 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Благоприятный день, который во многом позволит достичь успеха. Старайтесь не терять время понапрасну и действовать максимально эффективно. В решении финансовых вопросов полностью полагайтесь на свою интуицию.

ТЕЛЕЦ

В этот день будет господствовать влияние позитивных тенденций. Можете смело приступать к решению сложных дел, все у вас должно получиться. С близкими постарайтесь не конфликтовать.

БЛИЗНЕЦЫ

Что-то может пойти не так, как вам бы того хотелось, но конечным результатом вы все равно останетесь довольны. Вполне вероятно, что полученная в этот день информация вскоре вам может пригодиться.

РАК

О своих идеях и планах сегодня лучше никому не рассказывать — велика вероятность того, что вам могут помешать их реализовать. Старайтесь действовать быстро, ничего не откладывайте на потом.

ЛЕВ

Нынешний день потребует от вас предусмотрительности и осторожности во всем. Сейчас не время для риска и экспериментов, особенно в финансовых делах. Берегите свое здоровье, почаще контролируйте уровень артериального давления.

ДЕВА

Сегодня нежелательно предпринимать каких-либо важных шагов, также стоит проявить осторожность в денежных вопросах. По возможности, проведите этот день в тишине и покое, устройте себе полноценный отдых.

ВЕСЫ

Благодаря оптимистичному настрою многое сегодня будет даваться довольно легко. Вы сумеете найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. В личных отношениях звезды обещают приятные сюрпризы.

СКОРПИОН

В делах сейчас лучше рассчитывать на собственные силы — в одиночку вам удастся добиться большего. Это неплохое время для налаживания полезных связей, а также для исправления допущенных ранее ошибок.

СТРЕЛЕЦ

Утром вероятны какие-то трудности, которые могут изменить ваши планы. Постепенно ситуация начнет меняться в лучшую сторону, что позволит все-таки реализовать намеченное. Результативными окажутся встречи и поездки, не исключены и финансовые поступления.

КОЗЕРОГ

Звезды гарантируют вам успехи не только в делах, но и в личной жизни. Некоторых одиноких представителей знака сегодня ждет судьбоносная встреча или предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ

Отличным будет начало дня. Благодаря приливу сил и энергии вам многое окажется по плечу. Представится возможность найти неплохое применение своим талантам. Будьте осторожны и внимательно смотрите под ноги, так как сегодня велик риск травматизма.

РЫБЫ

На легкие победы в этот день рассчитывать не стоит. Вероятны какие-то несостыковки, из-за которых даже придется менять свои планы. Постарайтесь спокойно и достойно справиться со всеми испытаниями. На легкие победы в этот день рассчитывать не стоит. Вероятны какие-то несостыковки, из-за которых даже придется менять свои планы. Постарайтесь спокойно и достойно справиться со всеми испытаниями.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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