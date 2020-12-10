Нелегкий день для всех: гороскоп для знаков Зодиака на 10 декабря

Девам не помешает осторожность, а Стрельцам советуют не хвататься за все и сразу

ОВЕН

Не ждите от этого дня сиюминутных результатов и не спешите с принятием решений. Важные вопросы и сложные дела лучше запланировать на первую половину дня — она окажется более эффективной.

ТЕЛЕЦ

В делах от вас в этот день потребуется повышенное внимание и сосредоточенность. Старайтесь держаться подальше от начальства, оно сегодня может быть настроено не слишком добродушно по отношению к вам.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вероятны некоторые недопонимания с окружающими. Старайтесь четко и спокойно донести до них свои требования. Будьте аккуратны с применением лекарственных препаратов — сейчас велик риск аллергических реакций.

РАК

Для того чтобы добиться желаемого, придется приложить немало усилий. Но результатами проделанной работы вы будете вполне довольны. Избегайте излишеств в еде и не переутомляйтесь.

ЛЕВ

Вам сегодня во многом будет сопутствовать удача. Сумеете решить самые сложные вопросы и быстро справиться с возникшими проблемами. Вероятно начало плодотворного сотрудничества, а также новых романтических отношений.

ДЕВА

Осторожность и здравый смысл не помешают в этот день при решении важных дел. Во всем старайтесь рассчитывать только на собственные силы. Полноценный сон поможет быстрому восстановлению организма.

ВЕСЫ

Займитесь текущими делами и решением бытовых вопросов. В этот день желательно воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей. В семейных отношениях старайтесь быть терпимыми, воздержитесь от критики в адрес близких.

СКОРПИОН

Работы нынче может оказаться предостаточно. Старайтесь не хвататься за все и сразу, определитесь с первостепенными задачами. Во второй половине дня повышается риск травматизма, будьте осторожны и почаще смотрите себе под ноги.

СТРЕЛЕЦ

Довести начатое до конца сегодня может оказаться непростым делом. Для этого придется собрать все свои силы и применить полученные ранее знания и опыт. Избегайте тяжелых физических нагрузок и воздержитесь от употребления алкоголя.

КОЗЕРОГ

Благодаря своей настойчивости и целеустремленности сумеете достичь намеченных результатов. Однако звезды советуют в этот день проявить особую осторожность и не рисковать тем, что вам очень дорого.

ВОДОЛЕЙ

Представится неплохой шанс для осуществления задуманного. Удастся также преуспеть в деле, которое другим оказалось не по силам. Это неплохой период для восстановления утраченных связей.

РЫБЫ

Недооценивание своих возможностей и склонность к пессимизму могут привести к негативным результатам. Хорошо, если сегодня рядом с вами будут те, кто сможет оказать вам помощь и моральную поддержку. Вечер — прекрасное время для романтического свидания.

Хорошего вам дня!



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