Непростой день, требующий немалых затрат сил — гороскоп на 9 декабря

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

В целом ожидается благоприятный день. Сумеете довольно быстро решить многие задачи. Неплохо бы вспомнить о старом хобби — то, чему вы научились когда-то, сейчас может оказаться кстати.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам стоит запастись терпением, так как вероятны небольшие трудности как на службе, так и в личной жизни. Воздержитесь от поспешных выводов, также нежелательно в этот день принимать серьезные решения.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь правильно оценивать свои силы и реально смотреть на вещи, в противном случае рискуете многое потерять. В этот период нежелательно совершать крупные покупки — они могут быстро выйти из строя или оказаться бракованными.

РАК

Не откладывайте дела на потом, решайте вопросы по мере их поступления. Проявите осторожность с деньгами, особенно с чужими или взятыми в кредит. Некоторым Ракам звезды сулят приятный романтический вечер.

ЛЕВ

Если сосредоточитесь на важном и не будете отвлекаться на различные мелочи, то сумеете довольно быстро достичь положительных результатов. День хорош для различных начинаний и экспериментов, во всем вам будет сопутствовать удача. Не исключены и приятные знакомства.

ДЕВА

Нынешний день благоприятен для посещения различных инстанций, решения вопросов, связанных с оформлением документов. Возможны разногласия с близкими, они не всегда будут вас понимать и принимать ваши решения. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не выяснять с ними отношения.

ВЕСЫ

Ожидается обычный день, который не сулит каких-либо потрясений. Не откровенничайте с малознакомыми людьми и откажитесь от крупных приобретений — сейчас для этого не самое подходящее время.

СКОРПИОН

Спокойно относитесь ко всему происходящему, события сегодняшнего вряд ли будут иметь какие-то серьезные последствия. На решение служебных вопросов потребуется немало сил и времени. Во всем старайтесь полагаться на свою интуицию, она вас не подведет.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет плодотворный день, который обещает успех во многих делах. Проявив креативность и изобретательность, сумеете добиться даже большего, чем планировали. Представится возможность решить финансовые вопросы или найти источник дополнительного заработка.

КОЗЕРОГ

Довести начатое до конца сегодня окажется непросто, однако следует постараться во что бы то ни стало это сделать. Отстаивайте свою точку зрения и не торопитесь идти на уступки — только при таких условиях вам будет гарантирован успех.

ВОДОЛЕЙ

На службе держите язык за зубами и не давайте волю эмоциям, иначе рискуете впасть в немилость к начальству. Сейчас можно строить далеко идущие планы и браться за воплощение в жизнь своих идей.

РЫБЫ

Нынешний день обещает быть плодотворным, однако не стоит хвататься за все и сразу. Будьте внимательны при работе с документами, не ленитесь лишний раз все перепроверить. В финансовых делах не стоит идти на риск, помните о поговорке: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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